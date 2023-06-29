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Ankara'da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, annesini yaraladı

Ankara'da evlat dehşeti: Babasını öldürdü, annesini yaraladı
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde oğlu tarafından bıçaklanan baba hayatını kaybederken, yaralanan anne tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, bayramın birinci günü akşam saatlerinde Keçiören'in Kanuni Mahallesi'ndeki evlerinde M. Z. (50), Y.Z. (45) ve oğulları N.Y.Z. (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine N.Y.Z., babası ile annesini bıçakla yaraladıktan sonra evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ağır yaralanan baba M.Z. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, anne Y.Z.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaçan oğul N.Y.Z. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 23 suç kaydının olduğu öğrenildi. N.Y.Z.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve oturdukları evi daha önce yaktığı iddia edildi.

İHA

Etiketler ankara keçiören
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