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Ankara'da feci kaza: 1 şehit var

Ankara'da feci kaza: 1 şehit var
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Ankara'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 askeri personelden 1'i yaşamını yitirdi, 1'i ağır olmak üzere 2'si ise yaralandı.

Kaza sabah 03.00 sıralarında, Çamlıdere ilçesinde TEM otoyolu üzerinde meydana geldi. TEM otoyolunda İstanbul istikametine seyir halinde olan Uzman Çavuş Ö.Ö. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çamlıdere Kavşağında, aynı istikamette seyir halinde olan TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Uzm. Çvş. Sedat Gürkan Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği Uzm. Çvş. E.A. ve sürücü Ö.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi. İlk müdahalelerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan E.A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

Etiketler ankara kaza trafik kazası şehit
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