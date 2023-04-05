Ankara'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Ankara'nın Çubuk ilçesinde "ölüm kavşağı" olarak nitelendirilen Akkuzulu Kavşağı'nda meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 06 LIP ... plakalı otomobil ile M.C. idaresindeki 06 ACN ... plakalı otomobil, mahalle sakinleri tarafından "ölüm kavşağı" olarak adlandırılan Çubuk-Şabanözü karayolu üzerindeki Akkuzulu Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 ACN ... plakalı aracın motoru parçalanarak savuruldu. Diğer araç da kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araç sürücüleri ile 06 LIP ... plakalı otomobilde bulunan aynı aileden Fatma, Halil, Kübra, Poyraz ve Mustafa Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok dayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafik yolda tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.