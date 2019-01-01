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  4. 01 Ocak 2019 15:22

Ankara'da patlama sonrası yangın ! Mahsur kaldılar

Ankara'da 3 katlı bir binada doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da patlama sonrası yangın ! Mahsur kaldılar
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Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi 913'üncü Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın üst katında, öğle saatlerinde doğalgaz sıkışması nedeniyle küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın, 2 dairenin bulunduğu 3'üncü kattaki Iraklı Zahid Marcan'ın kiracı olarak yaşadığı eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ MAHSUR KALDI
Bu sırada evde bulunan 6'sı çocuk 9 kişi, bina sakinleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Aynı kattaki diğer dairede oturan 2 kişi ise yoğun duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan 2 daire sakinini de pencereye uzattığı merdivenle kurtardı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.



Yangın nedeniyle evi hasar gören Zahid Marcan, "Beni aradılar. 'Evin yanıyor hemen gel' dediler. Geldiğimde çocukları kurtarmışlardı. Doğal gaz  patlamış. İtfaiye geldi, söndürdü. Allah razı olsun" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ankara , doğalgaz patlaması , yangın
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