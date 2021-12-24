Ankara'da yol çalışmasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kişinin kurtarıldığı bildirildi.
Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi Göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Toprak altında kalan kişi kurtarıldı.
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