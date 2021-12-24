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Ankara'da yol çalışmasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı

Ankara'da yol çalışmasında göçük: 1 kişi göçük altında kaldı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yol çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi Göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Toprak altında kalan  kişi kurtarıldı.

 

Etiketler ankara göçük keçiören
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