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  4. 07 Ocak 2019 21:58

Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü

Mersin'de bir kişi, anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü.

Anne ve babasını av tüfeğiyle öldürdü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ali A. (35) ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan  Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle annesi Menekşe  A. (59) ve babası Murat A. (56) ile tartıştı.

Ali A. tartışma sonrası av tüfeğiyle anne ve babasını öldürdü,  ardından ilçe merkezindeki evlerine kaçtı.

Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan  zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA

anne , baba , av tüfeği
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