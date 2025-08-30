  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı

Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı

Annesine sürpriz yapmak isterken, hayatının şokunu yaşattı
Güncelleme:

Adana'da annesine sürpriz yapıp yeni eşyalar alan kızı, eski eşyalarla birlikte yaklaşık 500 bin lira değerindeki iki bileziği ve 6 cumhuriyet altınını da bilmeden çöpe attı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yaylada olan Z.K.'ın (65) kızı N.B. (30), annesine sürpriz yaparak eski eşyalarını atıp, yenilerini alarak eve yerleştirdi.

Anne, bir süre sonra yayladan dönüp evine geldi. Eski eşyalarının olmadığını gören yaşlı kadın, 500 bin lira değerindeki iki bilezik ve 6 cumhuriyet altınının da eşyalarla birlikte gittiğini görünce şok oldu. Yaşlı kadın, kızıyla birilkte hemen gidip polis merkezine başvurdu.

Bunun üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahalledeki 57 güvenlik kamerasından 470 saatlik görüntüyü inceledi. Eşyaları bir kâğıt toplayıcısının aldığı belirlendi.

Şahıs, Yavuzlar Mahallesi'nde yakalandı. Şahıs altınların bir kısmını sattığını söyerken, 6 cumhuriyet altını ise evde bulundu. Polis, satılan altınlardan elde edilen 283 bin TL nakit ve 6 cumhuriyet altını alarak sahibine teslim etti.

Altınları bulunan Z.K., "42 senedir bileziğimi satmadım. Biriktirip almıştım. Dünden beri polisler uğraşıp paramı, altınlarımı buldular. Teşekkür ederim" dedi.

İHA

text-ad
Etiketler talihsiz kadın adana yüreğir genç çocuk anne sürpriz altın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! Çeyrek asırlık bir emekleri kundaklandı; kundakçı da komşuları çıktı! CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası CHP lideri Özel'den Dışişleri Bakanı Fidan'da TBMM'de ''TikTok'' fırçası Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi! Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Ekranların güzel oyuncusu çocukluk aşkıyla evlendi Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Kırgın Çiçekler'in Feride'si ünlü yönetmen ile nikah masasına oturdu Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ordu’da ''patpat'' faciası: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Erdoğan'ın İBB döneminde 5 ayrı şirketten huzur payı aldığı ortaya çıktı Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! Türkiye'den Suriye'ye dönen Suriyeli sayısı gerçeği ortaya çıktı! AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade AK Partili Soylu'dan, Erdoğan sonrası için dikkat çeken ifade Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak! Dünya'nın en iyi balı Türkiye'de üretildi... Üretici Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak!
Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Bankaların müşterileri üzerinden yaptığı maaş oyununa dev inceleme Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Hava sıcaklıkları hızla artacak, yaz gibi bir Eylül'e hazır olun! Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Sergen Yalçın'ın sözleşme detayları belli oldu Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin bir sektör devi daha iflas bayrağını çekti! Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti Belediye başkanı, zabıta memurlarını sopayla darbetti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti CHP'li milletvekilinin MHP lideri Bahçeli ile diyalogları dikkat çekti Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Altın fiyatları baş döndürürken, uzman isimden altın alınır mı sorusuna dikkat çeken yanıt Kapalıçarşı'daki 1,7 milyar TL'lik kaçak pırlanta operasyonu kamerada Kapalıçarşı'daki 1,7 milyar TL'lik kaçak pırlanta operasyonu kamerada İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti İstanbul'da geceyarısı ''alacaklı'' dehşeti: Tüm araçları yakıp videoya kaydetti