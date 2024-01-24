Antalya sahillerinde 8 ceset bulunmuştu: Vali Şahin'den ''seri katil'' açıklaması

Antalya sahillerinde 8 ceset bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Hulusi Şahin, ''Bunlar belki bir seri katil cinayetleri değil ama, yanı başımızda süren ve Gazze’de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık'' dedi.

Antalya sahillerinde 6 günde 8 ceset bulundu. Göçmen teknesinin battığı ve cesetlerin kıyıya vurduğu düşünülürken, konuyla ilgili Antalya Valisi Hulusi Şahin'den yeni bir açıklama geldi. Seri katil iddialarına yanıt veren Vali Şahin, ''Ardı ardına kıyıya vuran parçalanmış insan bedenlerinden sonra kentte seri katil mi var soruları sorulmaya başlandı. Bunlar belki bir seri katil cinayetleri değil ama, yanı başımızda süren ve Gazze’de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık'' dedi.

Konyaaltı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KONYSİAD) toplantısının konuğu Antalya Valisi Hulusi Şahin oldu. İş insanları ile bir araya gelen Şahin, önemli açıklamalarda bulundu. Toplantının açılış konuşmasını KONYSİAD Başkanı İlhami Kaplan yaptı. Kaplan, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"Seri katil değil soykırım savaşları"

Son günlerde kent kıyılarına vuran parçalanmış cesetler hakkında da açıklamalarda bulunan Antalya Valisi Hulusi Şahin, ‘Seri katil mi var?’ sorularına yanıt olarak, “Ardı ardına kıyıya vuran parçalanmış insan bedenlerinden sonra kentte seri katil mi var soruları sorulmaya başlandı. Bunlar belki bir seri katil cinayeti değil ama yanı başımızda süren ve Gazze’de insanlık dramına tanık olduğumuz bir soykırım savaşı olduğu açık. Bulunan cesetler tahmini olarak Lübnan’dan, Avrupa’ya gitmek isteyen ve yaklaşık 90 kişinin olduğunu tahmin ettiğimiz bir geminin batması sonucu olduğuna dair tespitler var. Bu savaş bir an önce durmadığı sürece benzer tabloları görebiliriz. Bu nedenle yaşanan bu insanlık dramına karşı herkesi bir olmaya ve tepki göstermeye davet ediyorum” dedi.

Sahillerde ceset devriyesi

Öte yandan Antalya'nın sahillerinde 6 günde 8 ceset bulunmasının ardından Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadriye, Belek ve Boğazkent sahillerinde 24 saat esasına göre devriye görevine başladı. Polis, 3 mahallede 15 kilometre uzunluğundaki sahil şeridini belirli aralıklarla kontrol ediyor.

5 yıldızlı otellerin güvenlik görevlileri de tesislerin sahilini kontrol ediyor. Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizde çalışma yürütüyor.

Bakan Yerlikaya: Kıyafetlerin üretim yeri Suriye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, ''Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs’a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hâkim rüzgârın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. Muğla’da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz, cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

İHA