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Antalya'da bir ceset daha bulundu

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Antalya’nın Konyaaltı sahilinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Konyaaltı sahili açıklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, haftasonu sahile gelen vatandaşlar deniz üzerinde hareketsiz bir kişi gördü.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi.

Deniz polisi tarafından elbiseleri üzerinde hareketsiz olarak bulunan erkek şahıs bota alınarak yat limanına çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede üzerinden bir miktar para çıkan kişinin Ü.E. (43) olduğu tespit edildi. Temizlik çalışanı olan Ü.E.  bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.

Ceset, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler antalya ceset cansız beden
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