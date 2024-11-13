Antalya'da dehşet: 3 kardeş evde ölü bulundu

Antalya'da bir apartman dairesinde İran uyruklu 3 kardeşin cansız bedeni bulundu.

Türkiye, İzmir'de evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 kardeşe ağlarken, Antalya'da korkunç bir olay meydana geldi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki dairede, İran uyruklu 3 kardeş ölü bulundu.



Edinilen bilgiye göre, yakın tarihte eşyalı bir eve kiralık olarak yerleşen ve henüz ismi öğrenilemeyen İran uyruklu 3 kardeşten haber alınamaması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yedek anahtarla eve giren ekipler, 3 kardeşin cansız bedeni ile karşılaştı.



Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kardeşlerin ölüm nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

DHA/İHA