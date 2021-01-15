Antalya'da kayganlaşan yolda feci kaza: 2 ölü, 3'ü ağır, 5 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Konya yönünden Antalya'ya gelen, içinde yabancı uyruklu 3'ü çocuk 8 kişinin bulunduğu 38 LJ 203 plakalı hafif ticari araç, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Metro Turizm'e ait yolcu otobüsüyle çarpıştı.

DHA'nın haberine göre kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki kimlikleri henüz belirlenemeyen yabancı uyruklu biri çocuk, 2 kişi öldü, 3'ü ağır, 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 2 kişinin cenazeleri ise cenaze aracıyla morga götürüldü.