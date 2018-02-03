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  4. 03 Şubat 2018 13:11

Aparta fuhuş baskını ! Sıra beklerken yakalandılar

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bir aparta düzenlenen fuhuş operasyonunda bir kadın gözaltına alınırken, sıra bekleyen 3 kişi hakkında fuhuştan işlem yapıldı.

Aparta fuhuş baskını ! Sıra beklerken yakalandılar
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Sakarya’nın Serdivan ilçesinde Ahlak Büro ekipleri bir aparta yaptıkları baskında Gürcistan uyruklu bir kadını gözaltına alırken, sıra bekleyen üç kişiye fuhuştan işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde bir apart daireye fuhuş baskını yaptı. Baskında Gürcistan Uyruklu Elmira M. gözaltına alınırken, sıra bekleyen üç kişiye de fuhuştan işlem yapıldı. Gözaltına alınan Gürcistan uyruklu Elmira M, sağlık raporu alınmasının ardından İl Göç idaresi tarafından sınır dışı edilirken, fuhuş yapıldığı tespit edilen apartın mühürlendiği öğrenildi.

İHA

operasyon , apart , fuhuş
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