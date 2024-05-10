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Apartman dairesinde patlama: Yaralılar var

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Çorum'da bir apartmanda dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay Ulukavak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güneş evler 5. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 3. katında piknik tüpü patladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında yaralanan H.Ö. ve M.Ö. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
 
Patlamanın şiddetiyle apartman dairesinin camları kırıldı, maddi hasar meydana geldi.

Çorum'da bir apartmanda dairesinde piknik tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA

Etiketler Çorum piknik tüpü patlama
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