Araç lastikleri için yeni karar! Mayıs'ta yürürlüğe girecek

Nihai kullanıcıların araç lastiği satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak tanıyan, ürünün özelliklerinin yer aldığı lastik etiketlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Düzenleme Mayıs ayında yürürlüğe girecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Parametreler ile İlgili Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik" 1 Mayıs'ta yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni yönetmelikle piyasaya arz edilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikler de dahil olmak üzere yakıt tasarruflu, uzun ömürlü ve düşük gürültü düzeyli güvenli lastiklerin kullanımını sağlayarak sağlık ve çevrenin korunması, güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Yol taşımacılığının ekonomik ve çevresel verimliliğini artırmak amacıyla, lastik parametreleri hakkındaki uyumlaştırılmış bilgilerin etiketleme yoluyla sağlanarak nihai kullanıcıların lastik satın alırken bilgili ve bilinçli bir seçim yapmalarına olanak verilecek.

KRİTİK TARİH 1 MAYIS

Buna göre, 1 Mayıs'tan itibaren, tedarikçiler, söz konusu tarihten sonra üretilen "C1", "C2" ve "C3" sınıfı lastikleri piyasaya arz etmeden önce "tedarikçinin ticari adı veya ticari markası, adresi, iletişim bilgileri ve diğer yasal tanımlamaları, lastik tipi tanımlayıcısı, elektronik formattaki lastik etiketi, lastik etiketlerinin sınıf/sınıfları ve diğer parametreleri ve elektronik formattaki ürün bilgi formunun parametreleri" bilgilerini ürün veri tabanına girmek veya kendi internet sitesinde sunmakla yükümlü olacak.

Lastik etiketi veya ürün bilgi formuyla ilgili değişikliklerin yapıldığı bir lastik, yeni bir lastik tipi olarak kabul edilecek.

Tedarikçi, belirli bir lastik tipinin piyasaya arzına son verdiğinde bu durumu ürün veri tabanında veya kendi internet sitesinde belirtecek.

ÜRÜN BİLGİ FORMU ALINACAK

Tedarikçiler belirli bir lastik tipi için tüm görsel reklamların lastik etiketini göstermesini sağlayacak. İnternetteki görsel reklamlar için tedarikçiler, lastik etiketini iç içe geçmiş bir ekranda sunabilecek.

Dağıtıcılar da belirli lastik tipine ilişkin tüm teknik tanıtıcı materyallerin, lastik etiketini göstermesini ve belirlenen bilgileri içermesini sağlayacak.

Teknik tanıtıcı materyallerde, yakıt verimliliği, ıslak yol tutuş sınıfı, dış yuvarlama gürültü sınıfı ve dB cinsinden ölçülen değer, lastiğin zor kar koşullarından kullanılan ve lastiğin bir buzda yol tutuş lastiği olup olmadığını belirten bir gösterge bilgileri yer alacak.

Tedarikçiler ve dağıtıcılar ayrıca, ilgili durumlar açıklamaları kendi internet sitelerinde bulunduracak. Nihai kullanıcıların yeni bir araç satın almak istedikleri durumlarda, araç tedarikçileri ve dağıtıcıları, satıştan önce nihai kullanıcılara, araçla birlikte sunulan veya takılan lastikler için etiketi ve ilgili teknik tanıtıcı materyalleri sağlayacak, ürün bilgi formunu temin edecek.

Yönetmeliğe uygunluğu sağlamak amacıyla satış noktalarında planlı veya re’sen denetimler yapabilirken bakanlık, söz konusu yönetmeliğin ve ilgili alt mevzuat hükümlerinin ihlali halinde uygulanabilecek mekanizmalar ve yaptırımlarla ilgili kuralları belirleyecek ve bunların kuralların uygulanmasını sağlamak amacıyla caydırıcı, etkili, orantılı şekilde gerekli tüm tedbirleri alacak.

Ayrıca yönetmelikle, 31 Temmuz 2012 tarihli ve 28370 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)" yürürlükten kaldırıldı.