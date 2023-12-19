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Arkadaşlarıyla oturduğu evde başından vuruldu

Arkadaşlarıyla oturduğu evde başından vuruldu
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir kişi, evde arkadaşları ile oturduğu sırada başından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, silahın kazara ateş aldığı iddia edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Şehit Kudret Eroğlu Sokak'ta meydana geldi. Bir evde arkadaşları ile oturan E.B., tabancayla başından vurularak yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Kontrolde, B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. B.'nin birlikte oturduğu ikametteki arkadaşları Ö.Ö. (25), S.B. (26), S.K. (35) ve B.A.A. (23), gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi. B.'nin, kendisine ait silahı arkadaşı Ö.Ö.'ye verdiği, bu sırada Ö.Ö.'nün elindeki tabancanın kazara ateş aldığı, çıkan kurşunun B.'nin başına isabet ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler adana kozan başından vuruldu
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