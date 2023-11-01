Aşirette istismar! Minik kız 2 yıl boyunca istismar edilmiş

Şanlıurfa'da muhtarlık da yapan ve bir aşiretin önde gelen isimlerinden biri olduğu öğrenilen bir kişinin 12 yaşındaki kız çocuğuna 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Şanlıurfa'daki bir aşiret liderinin, 12 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismarı olay yarattı. İki yıl boyunca her hafta yaşanan istismara 10 yaşındaki diğer kardeşin de sürekli şahit olduğu ortaya çıkarken, skandalın detayları dehşete düşürdü. İstismara uğrayan kız çocuğunun 14 yaşına geldiğinde karakola giderek şikayetçi olması üzerine yaşananlar ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; 2009 doğumlu çocuk, ortaokuldayken ailesi tarafından okuldan alındı. Anne, babası ve beş kardeşiyle birlikte yaşadığını belirten çocuk, ailesi tarafından şiddete maruz bırakıldığını iddia etti.

Yaşadığı istismar olayının iki yıl önce başladığını söyleyen küçük çocuk, 69 yaşındaki N.Y'nin annesinin arkadaşı olduğunu ifade etti ve “2021 yılında annem bir gün, ‘Hastaneye gideceğiz’ dedi. Hastaneye gittiğimizde bu adam da geldi, arabasına bindik” dedi.

"BANA DOKUNDUĞUNU ANNEM DE GÖRDÜ"

N.Y.'nin arabada vücuduna dokunduğunu anlatan çocuk "Annem ve kardeşim arabanın arka koltuğundaydı. N.Y.'nin bana dokunduğunu annem de gördü. Boş bir araziye gittik. Önce arabada, annemin yanında dokundu. Annem arabadan inince dokunmaya devam etti. Annem arabadan inince bir ağacın yanına oturdu. N.Y. beni yanağımdan ve dudağımdan öpmeye çalıştı. Beş on dakika kadar bana dokundu. Sonra eve döndük ve anneme, ‘ben bunları yapmak istemiyorum’ dedim. Annem bana kızdı" ifadelerini kullandı.

Söz konusu istismarın her hafta yaşandığı öğrenilirken küçük çocuğun anlattıklarını, 2013 doğumlu olan kardeşi de doğruladı. Küçük kardeş "Ablama para veriyordu, ablam da parayı anneme veriyordu" dedi.

GÖZALTINA ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan 69 yaşındaki N.Y. aileye yardım ettiğini ve para verdiğini doğrularken istismar iddialarını ise yalanladı. Mahkeme ilk duruşmada yargılamanın tutuksuz devam etmesine hükmetti. N.Y., yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Söz konusu olayın detaylarını ise gazeteci Onur Dalar, Halk TV'deki canlı yayında detayları anlatı.

Dalar şu ifadeleri kullandı;

"Kızın babasıyla konuştum önce ben. İlk konuştuğumda beni polis sandı. Olayı anlattı, şikayetçi olacağını söyledi. Söz konusu olaydan haberi olmadığını sonradan öğrendiğini belirtti.

Gazeteci olduğumu belirtince birden tavrını değiştirdi. Bu durumun aile arasında bir şey olduğunu ve kendi içlerinde çözeceklerini söyledi.

Daha sonra Aile Bakanlığı'ndan yetkilerle iletişime geçtik ve küçük çocuk devlet tarafından koruma altına aldı.

25 Ekim günü, cinsel istismara uğrayan 14 yaşındaki kız çocuğu, yaşadığı istismarlara arabada şahit olan bir arkadaşıyla birlikte karakola giderek şikayetçi oluyorlar.

İlk ifadeleri sonrası Çocuk İzleme Merkezi'ne alınıyorlar ve ikinci ifadelerini de burada veriyorlar. Ardından Ahlak Büro Ekipleri harekete geçiyor. Önce ailenin evine sonra da istismar şüphelisi şahsın evine gidip gözaltına alıyorlar.

Söz konusu şüphelinin 69 yaşındaki bir köy muhtarı olduğu ve bir aşiretin önde gelen ismi olduğu ortaya çıkıyor.

Gözaltına alınan aşiret lideri N.Y. ilk ifadesinde 'Ben aileye yardım yapmak istemiştim. Anneyle de o şekilde tanıştım. Çocuğu da annesi beni okula bırakmam için çağırdı' diyor.

Şahıs haftalar geçtikçe kız çocuğuna para veriyor, kız da annesine veriyor. Kız çocuğu olan bitenden habersiz.

Kız çocuğunun ifadesine göre arabada her hafta cinsel istismar devam ediyor. Söz konusu ifadelerde ise bunu inkar eden bir şey yok."

Birgün