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Asker eğlencesinde dehşet! 18 yaşındaki genç öldürüldü

Asker eğlencesinde dehşet! 18 yaşındaki genç öldürüldü
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Denizli'nin Serinhisar ilçesinde 18 yaşındaki genç, asker uğurlama eğlencesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Asker uğurlama eğlencesine katılan D.Ö. ile V.T. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma küfürleşmeyle birlikte kavgaya dönüştü. Kavga sırasında V.T., yanında taşıdığı bıçakla D.Ö.'yü karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. V.T. kaçarken; aldığı 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ö., ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö., burada hayatını kaybetti. Kaçan V.T. polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Etiketler Denizli asker uğurlama eğlencesi cinayet kavga
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