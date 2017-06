Av tüfeği ile yunusu vurdular !

İstanbul'da Tarabya sahiline vuran 'Afalina' türü yunusun av tüfeği ile yakın mesafeden vurularak katledildiği belirlendi.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), yetişkin erkek yunusta 100den fazla saçma buldu. TÜDAV ekibi, koruma altındaki yunusu katleden kişilerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem başlatılması için ihbarda bulundu.



İKİNCİ KEZ VURULMUŞ



İstanbul Boğazı'na beslenmek, Karadenize veya Marmaraya geçmek ya da sadece zaman geçirmek için her bahar veya yaz mevsiminin başlangıcında yılın diğer dönemlerine oranla daha fazla görülen yunuslar özellikle bu yıl, hemen her gün vapur yolculukları sırasında veya sahildeki restoran ve kafelerden sürü halinde geçiş yaparken görülebiliyor. Uzmanlar yunusların sağlıklı bir denizin göstergelerinden biri olduğu için, Marmara Denizi ve Karadenizin hala nispeten iyi durumda olduğunu gösterirken Karadeniz popülasyonu 'Nesli tehlikede' olarak tanımlanan, yetişkin 214 santimetre uzunluğundaki erkek bir Afalina türü yunus 4 Haziranda Tarabya sahiline ölü olarak karaya vurdu. TÜDAV uzmanları tarafından Beykozda nekropsisi yapılan yunusun av tüfeğiyle katledildiğini tespit etti. Yunusun başındaki yarada 100den fazla saçma ve av fişeğinin içerisinde bulunan saçmaların ileri gitmesine yarayan tapa bulundu. Bu parçanın doku içinde bulunmasından dolayı atışın çok kısa sayılabilecek 1.5- 2 metreden yapıldığını ortaya koydu.



İstanbul Üniversitesi (İ.Ü) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi ve TÜDAV Danışmanı Dr. Ayaka Amaha Özturk, "Kıyıya vuran ölü yunusun daha önceden iyileşen yaralarından ve başındaki yağ tabakasında bulunan eski saçmalardan dolayı, daha önce başından bir kez daha vurulduğu ancak bu yaşına kadar hayatta kaldığı anlaşıldı. Nekropsi sırasında yunusun ölümcül yarası dışında afalinanın sağlıklı ve normal bir yapıya sahip olduğu, midesinin dolu olduğu tespit edildi. Büyük ihtimalle Karadenizde veya İstanbul Boğazının kuzeyinde vurulan yunusun, Marmara Denizine olan üst akıntıyla Tarabyaya taşındığını tahmin ediyoruz" dedi.



BİMER'E İHBARDA BULUNULDU TÜM TEKNELERE TÜFEK YASAĞI İSTENDİ



Dr. Ayaka Amaha Özturk, koruma altındaki yunusun katledilmesi ile ilgili olarak yetkili kurumlara Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden ihbarda bulunduklarını bildirdi. TÜDAV'ın başvurusunda ayrıca tüm balıkçılık ve liman yetkililerinden teknede av tüfeği bulundurma izinlerinin kontrol edilmesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından, tüm balıkçı teknelerinde her türlü yivli/yivsiz, ruhsatlı/ruhsatsız silah/tüfek bulundurulmasını yasaklaması ve amatör/ticari amaçlı su ürünleri avcılığı tebliğlerine ivedi olarak bu maddenin eklenmesini istendi. TÜDAV, aynı zamanda bu tür kasti öldürme vakalarında ilgili bakanlıkların ve valiliklerin, konu hakkında sağlıklı bilgi verecek kişiler için ortaya bir ödül koyması, cezaların artırılarak caydırıcı hale getirilmesi isteklerini de yineledi.



İLK DEĞİL



Yunusların at tüfeği ile katledilmesine İstanbul Boğazında ilk defa karşılaşılmıyor. 26 Mayıs 2015 tarihinde Bebek sahilinde ölü olarak bulunan yunusun da en az bir kere yan tarafından vurularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Vücutta 6 saçma deliği görülmüş ve nekropsi sırasında bir adet saçma çıkartılmış, failler yakalanamıştı.



Karadenizde 'mutur', 'Afalina' ve 'tırtak' türleri yaşadığı biliniyor. Tüm deniz memelileri türler kanunlarla korunma altındadır. Ancak yunuslar tesadüfi ağa yakalanma, aşırı balık avcılığı nedeniyle besin bulamama, kirlilik ve yoğun, gürültülü deniz trafiği gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunlar dışında kasti öldürülmelere de rastlanabiliyor. İ.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Öğretim üyesi ve TÜDAV Başkan Yardımcısı Yard.Doç. Dr. Arda Tonay, bu konuda şunları söyledi:



"Bu caniliği durdurmalıyız. Yunuslar, biz insanlardan önce burada, bu denizlerde yaşamlarını sürdürüyordu. Diğer canlılarla birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ölü ve yaralanmış bir yunus gördüğünüz takdirde, lütfen TÜDAVa ulaşın. TÜDAV Change.org üzerinden 'https://www.change.org/silahsizbalikcilik' adresindeki kampanya ile tüm balıkçı teknelerinde silah bulundurmayı yasaklayan kampanyayı desteklemeyi teşvik ediyor."