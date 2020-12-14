  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 14 Aralık 2020 16:18

Avlanması yasak dağ keçisi, kesilmiş halde bulundu!

Adıyaman’da, avlanması yasak olan bir dağ keçisi köylüler tarafından kesilmiş halde bulundu.

Avlanması yasak dağ keçisi, kesilmiş halde bulundu!
A+ A-

Adıyaman merkeze 22 kilometre uzaklıkta bulunan Uzun köy civarında köylüler tarafından kesilmiş bir dağ keçisi bulundu.

Avlanması yasak olan dağ keçisini kesilmiş halde bulan köylüler duruma tepki gösterdi.

Köylüler, kafası, ayakları ve derisi dağ başında bırakılan dağ keçisini öldüren şahıs ya da şahısların yakalanarak cezalandırılmasını istedi.

dağ keçisi , dağ , kesilmiş
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM