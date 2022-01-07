  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ayakkabının tabanından bakın ne çıktı?

Ayakkabının tabanından bakın ne çıktı?

Ayakkabının tabanından bakın ne çıktı?

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan kontrollerde ayakkabının tabanına gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Polis ekipleri, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda denetimleri sırasında dün 23.00 sıralarında durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Polis, şüphelinin elinde bulunan poşeti kontrol ettiğinde bir çift ayakkabı olduğu farketti. 

Ayakkabıları inceleyen ekipler, ayakkabıların tabanlarına gizlenmiş 70 gram "metanfetamin" adı verilen uyuşturucu madde buldu. Şüpheli M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusunda ayakkabıları kargoyla il dışına göndereceğini ifade ettiği öğrenildi. M.T'nin polis merkezindeki işlemlerinin ardından, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildiği kaydedildi. Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucu maddenin polis tarafından bulunma anı ise kameraya yansıdı.

Etiketler ayakkabı uyuşturucu taban
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Araç sahiplerine bir kötü haber daha! Akaryakıta yine yeniden büyük zam!
Mahfi Eğilmez'den ''telefonunu çıkar'' diyen vatandaşa unutlmayacak cevap
Türkiye'nin yüzölçümü değişti! Uydudan böyle görüntülendi
Bu karar emsal olur: O trafik cezası mahkemeden döndü!
İbnü'l-Arabî'nin 2022 kehanetleri ortaya çıktı
Piyasalar 'kıpır, kıpır'' ! Dolar, Euro ve altın kritik seviyede!
Buket Aydın sansürledi, arkadaşı sansürsüz paylaştı
Ünlü anketçi 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasını açıkladı
Türkiye için alarm zilleri çalıyor: Yeni tedbirler yolda
İstanbul'da durum vahim! İşte vaka haritasında ilçe ilçe son durum