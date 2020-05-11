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  4. 11 Mayıs 2020 17:31

Aydın'da liseli genç kendini ağaca asarak intihar etti

Aydın’ın Söke ilçesinde, Söke Endüstri Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi Hasan H., evlerinin bahçesinde kendini ağaca asarak intihar etti.

Aydın'da liseli genç kendini ağaca asarak intihar etti
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Söke Endüstri Meslek Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan H., Söke'nin kırsal Güneyyaka Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde, dün gece yakınları tarafından ağaca asılı olarak bulundu. Yakınları durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaşamsal fonksiyonları devam ettiği belirlenen genci jandarmanın da yardımıyla asılı olduğu yerden indirdi. Hasan H., sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan H., burada doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi.

 
Soruşturma başlatan jandarma, Hasan H.'nin neden intihar ettiğini araştırıyor.

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