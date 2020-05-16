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  4. 16 Mayıs 2020 17:04

Aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin aynı evde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada kardeşlerin kesin ölüm nedeni belli oldu.

Aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedeni belli oldu
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Fatih'te, dört kardeşin aynı evde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa ulaştı. Raporda kardeşlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden hayatlarını kaybettikleri belirlenirken, evin kapısındaki "Dikkat siyanür var" notunu ise en küçük kardeş Cüneyt Yetişkin'in yazdığının tespit edildiği belirtildi.

Fatih'te 6 Kasım 2019 tarihinde aynı evde oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin siyanür içerek intihar ettikleri iddiasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Detaylı kimyasal incelemesini tamamlayan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa sundu. Raporda ölümlerin kesin olarak siyanür zehirlenmesinden kaynaklandığı belirtildi. Kardeşlerin toplu olarak ölü bulunduğu evin kapısına asılı olan "Dikkat siyanür var" şeklindeki nottaki el yazısının ise en küçük kardeş olan Cüneyt Yetişkin tarafından yazıldığını tespiti yapıldı. Öte yandan olayın meydana geldiği evde bulunan başka bir sıvının inceleme raporunun da beklendiği öğrenildi. Raporlar tamamlandıktan sonra savcılığın soruşturmasını tamamlaması bekleniyor.

DHA

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fatih , 4 kardeş siyanür intiharı
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