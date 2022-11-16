Aynı evi 4 kez soymuştu; yakalandı
Çorum'da aynı evden 4 kez televizyon çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Televizyonları satın aldığı belirtilen 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.
Çorum'da 4 kez girdiği evden 4 televizyon çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı. Yeniyol Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Zanlının 10-13 Kasım'da 4 kez girdiği evden 4 televizyon çaldığını belirleyen polis, eşkali tespit edilen şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlıdan televizyonları satın aldığı saptanan 3 kişi hakkında da "suç eşyasının satın alınması" suçundan adli işlem yapıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol