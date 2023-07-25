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  4. Aynı ilde 128 kişi hastanelik oldu

Aynı ilde 128 kişi hastanelik oldu

Aynı ilde 128 kişi hastanelik oldu
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Sakarya Karasu'da bir mevlide katılan 128 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Sakarya'da bir mevlite katılan davetliler, dehşeti yaşadı. Mevlitte dağıtılan yemeği yiyen 128 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Aziziye Mahallesi'ndeki bir sitede, 19 Temmuz'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren 16 yaşındaki E.K. için düzenlenen mevlitte misafirlere tavuk, pilav ve ayran ikram edildi.

Yemeğin ardından rahatsızlanan ve aralarında yemeği yapan işletmenin sahibinin de bulunduğu 128 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 128 kişi, daha sonra taburcu edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yiyecek ve içeceklerden incelenmek üzere numune alındı.

Etiketler acil servis zehirlenme gıda gıda zehirlenmesi
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