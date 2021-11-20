Ayrılmak istediği kız arkadaşına kabusu yaşattı

İstanbul'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı ve olayın gerçekleştiği evin sahibi genç kadını ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 'yargılanan zanlının cezası belli oldu.

Şişli'de 9 Aralık 2020 günü T.E. (26) arkadaşı C. A.'nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet B. tarafından darbedildi. Kendini korumaya çalışan genç kız, erkek arkadaşı tarafından defalarca yumruklandı.

Evdeki güvenlik kamerasına yansıyan ve T.E.'ın "Sesimi duyurmak istiyorum" diyerek paylaştığı olay, sosyal medyada gündem oldu. Sanık Mehmet B. olay nedeniyle iki defa gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay sonrasında Mehmet B. hakkında T.E.'a yönelik 'Basit yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi C. A..'ya karşı da 'Hakaret', 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Basit yargılama usulüne göre dosya üzerinden yargılanan Mehmet B. hakkında 5 Temmuz 2021'de 'Basit yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık hakkında 'Tehdit', 'Hakaret' ve 'Huzur ve sükunu bozma' suçlarından ise beraat kararı verildi.

Ancak bu karara T.E.'ın avukatı Ayşegül Mermer, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının ortadan kaldırılması ve 'Basit yaralama' suçundan da en üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle itiraz edildi. İtirazı üzerine mahkeme, dosyayı bu kez duruşmalı olarak ele aldı. 9 Kasım 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi T.E. ve C. A.. gelirken, sanık Mehmet B. katılmadı.

Şikayetçi T.E., sanığın eski erkek arkadaşı olduğunu belirterek "Olay günü arkadaşım C.A.'ın evindeydim. Bu sırada sanık kapıyı çalıp içeriye girdi. Bana birden saldırmaya başladı. 'Seni öldüreceğim' diye tehdit edip yumruk attı.

Boğmaya çalıştı. Buna ilişkin görüntüler vardır. Bu olayı sosyal medyaya taşıdım. Sanık bu sebeple beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetçiyim" dedi. Şikayetçi C. A.. da olay günü kapı çalınca siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtığını, sanığın kapıyı zorla ittirerek zorla içeri girdiğini, sanığın Tuğba'yı öldüresiye vurduğunu, hakaretler bulunduğunu ve kendisini de tehdit ettiğini söyleyerek şikayetinin devam ettiğini belirtti. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın en üst hadden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mehmet Hanifi B'nin avukatı ise "Sanığın Tuğba'yı yaraladığı kamera görüntüleriyle sabittir. Ancak şikayetçinin de kışkırtıcı hareketleri söz konusudur. Müvekkilimin öncelikle beraatine, aksi halde lehine hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme, sanık hakkında 'Hakaret', 'Tehdit' ve 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçlarından cezalandırılması istenmişse de atılı suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi. Sanığın şikayetçi Hatice T.E.'a yönelik 'Basit tıbbi müdahale ile yaralama' suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Mahkeme, sanığın daha önce mahkumiyetinin bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaat oluşması nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 yıl denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına da karar verildi.