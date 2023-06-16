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Baba-kız adliye çıkışı öldürüldü

Baba-kız adliye çıkışı öldürüldü
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Gaziantep'te bir kişi, boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan imzaların ardından eski eşi ve kayınpederinin aracını takip ederek silahlı saldırı düzenledi. Baba-kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.K. (25), boşanma sonrası 4 aylık çocuklarının velayeti için adliyede atılan son imzaların ardından eski eşi B.K. ve kayınpederi E.K.'nın bulunduğu aracı takip etti. Bir süre devam eden takibin ardından aracı durduran K., araçta bulunan eski eşine ve kayınpederine pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor
Olay sonrası kaçan katil zanlısı M.K.'yi yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince geniş çaplı çalışmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, her yerde aranan katil zanlısının elinde pompalı tüfekle çektirmiş olduğu fotoğraf dikkat çekti.

İHA

Etiketler gaziantep cinayet adliye
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