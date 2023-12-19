Bağdat Caddesi'nin ''bikinili mankeni'' hakkında karar verildi

İstanbul Kadıköy'de bulunan Bağdat Caddesinde bikinisiyle pankartlı protesto yapan genç kadın gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Genç kadın yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Kadıköy Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan M.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen M.A., yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

M.A. 10 Aralık Pazar günü Bağdat Caddesinde pankartlı protesto gösterisi yaptı. Protesto esnasında bir kişi M.A.’e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay sonrasında M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan M.A., Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen M.A. yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

"PROTESTO HAKKIMI KULLANDIM"

M.A. hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.(DHA)

DHA