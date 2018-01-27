Yunanistan'dan Kardak'ta çirkin taciz
Yunanistan'dan Kardak'ta çirkin taciz
Dünyaca ünlü markadan ''Allah'' yazısı ayıbı !
Dünyaca ünlü markadan ''Allah'' yazısı ayıbı !
Çipli kimlik çıkarmayana para cezası iddiası ortalığı karıştırdı
Çipli kimlik çıkarmayana para cezası iddiası ortalığı karıştırdı
Türkiye'de bir ilk ! Bitcoin ''server''larını çaldılar...
Türkiye'de bir ilk ! Bitcoin ''server''larını çaldılar...
WhatsApp mesajlarında büyük değişiklik !
WhatsApp mesajlarında büyük değişiklik !
Hükümetten Booking.com açıklaması
Hükümetten Booking.com açıklaması
Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor
Bülent Ersoy, yoğun bakımda tedavi görüyor
Kripto para tarihinin en büyük soygunu
Kripto para tarihinin en büyük soygunu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Ocak 2018 15:47

Bakanlar da oradaydı; teröristler Kilis'e roketle saldırdı !

İki Bakan ile birlikte Genelkurmay Başkanı Org. Akar'ın ve STK temsilcilerinin bulunduğu Kilis'e teröristler roketle saldırdı.

Bakanlar da oradaydı; teröristler Kilis'e roketle saldırdı !
A+ A-

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. AA'nın haberine göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı. 

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar roketin düştüğü evi ziyaret etti  

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Az kaldı" dedi.
 

hulusi akar , kilis , terörist , terör , roketli saldırı , stk , ypg , bakanlar , pkk
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM