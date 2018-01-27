Bakanlar da oradaydı; teröristler Kilis'e roketle saldırdı !

Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'den Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine roketli saldırı düzenlendi. AA'nın haberine göre, Afrin'de, PYD/PKK'nın işgalindeki alanlardan saat 15.00 sıralarında Kilis şehir merkezine atılan roket, 7 Aralık Mahallesi'nde 5 katlı binanın çatısına isabet etti. Bu sırada evde bulunan 2 kişi yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin çevre güvenliğini sağlamasının ardından binaya giren sağlık görevlileri yaralıları ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırdı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar roketin düştüğü evi ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kilis Valiliği ziyareti sırasında yakın mesafede bulunan Tekye Mahallesinde çatısına roket düşen evi Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile birlikte ziyaret etti. Yoldaki kalabalığı selamlayan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu ile Orgeneral Akar, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, düşüp patlamayan roketli saldırıda 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. Orgeneral Hulusi Akar ise kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlara "Az kaldı" dedi.

