Bakanlık duyurdu! 1 terörist daha teslim oldu

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Bakanlıktan yapılan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun son olarak İran'da faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 226ya ulaştı" denildi.
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