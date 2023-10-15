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Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir'in İvrindi ilçesinde düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen ile 2 kaçakçılık zanlısı yakalandı.

Balıkesir Valiliğinin yazılı açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerin çalışmaları neticesinde ilçede göçmen kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmen ile kaçak geçişe aracılık ettikleri iddiasıyla 2 zanlı yakalandı.

Operasyonda 3 araca el konuldu.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildi.

Etiketler balıkesir ivrindi düzensiz göçmen
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