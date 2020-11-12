Balıkesir'de fuhuş operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda kiraladıkları evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şüpheliler A.F.D, M.K.K, M.F.U. ile Ö.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı.

Evde yapılan aramada suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 450 lira, bir tüfek, 9 milimetre çapında 40 fişek, 3 altın yüzük ele geçirildi.