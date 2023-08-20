Balıkesir'de orman yangını: 30 hektar kül oldu

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dombaydere Mahallesi mevkisinde saman balyası taşıyan araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 30 hektarlık makilik ve ormanlık alan küle döndü. Saman yüklü kamyonette başlayan yangın, önce kamyoneti küle çevirdi, ardından ormana sıçradı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi.

Kepsut ilçesi Dombaydere mevkiinde çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı. Yangına bir kamyonetin kasasında tutuşan samanlar neden oldu. Önce kamyonet küle döndü, ardından yangın ormanlık alana sıçradı. O panik anları saniye saniye kaydedildi. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve itfaiye ekiplerinin canla başla mücadelesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yangın bölgesine gelerek ekipleri koordine etti. Vali Ustaoğlu, İHA mikrofonlarına konuşarak "Dombaydere bölgemizde bir orman yangını ihbarı aldık. Ekiplerimiz derhal olay yerine intikal etti. 86 araç ve 400'e yakın personeli ile Orman Bölge Müdürlüğümüz, DSİ ve Balıkesir itfaiyesi araçları ile müdahale edildi. 8 helikopter ve 8 yangın söndürme uçağı da yangında görev aldı. Şuan kısmen kontrol altında diyebiliriz. 30 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yoğun müdahalemiz devam ediyor, soğutma işlemleri devam ediyor" dedi.