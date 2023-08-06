  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını
Güncelleme:

Balıkesir'de orman yangını meydana geldi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

OGM VE BÜYÜKŞEHİR'DEN 82 PERSONEL SEVK EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler sevk edildi.

Ekipler, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 3 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Etiketler balıkesir orman yangın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık devreye girdi: İşte ikinci el otomobil fiyatlarında son durum
AB'den Türkiye'ye vize serbestisi açıklaması: Tarih verildi
Mete Gazoz dünya şampiyonu
Pandemi cezaları iade ediliyor: Pandemi cezası iade başvurusu nasıl yapılır?
Kan donduran olay: 7 aylık kocasını öldürdü
Kiracı - ev sahibi çatışmaları alevlendi: Ev gösterme kavgası büyüdü
''34 gündür suyum akmıyor'' diyerek şubeyi basmıştı: Bakın gerçek ne çıktı!
İslam Memiş ''Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir'' diyerek altın ve dolar yatırımcılarını uyardı
Meteoroloji uyardı! Bu saatlerde sakın dışarı çıkmayın
Muayene odasında iğrenç taciz: ''İç çamaşırımı çıkarmamı istedi, ben çıkarmayınca...''