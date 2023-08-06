Balıkesir'de orman yangını
Balıkesir'de orman yangını meydana geldi. Çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Karakavak Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
OGM VE BÜYÜKŞEHİR'DEN 82 PERSONEL SEVK EDİLDİ
Durumun bildirilmesi üzerine bu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı 82 personelden oluşan ekipler sevk edildi.
Ekipler, 15 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracının yanı sıra 2 uçak ve 3 helikopterle alevleri söndürmeye çalışıyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol