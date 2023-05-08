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Balıkesir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı

Balıkesir'de otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı
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Balıkesir'de otomobilin elektrik direğine çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Bandırma-Bursa yolunda Bursa istikametine seyir eden Hasan Oğuzhan B. idaresindeki 10 BK ... plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü ve yanında bulunan Efe Eren S. ile Ayberk C. yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Etiketler balıkesir kaza yaralı
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