Balıkesir'de yangın

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir arazide yangın çıktı. Çıkan yangın yaklaşık 50 hektarlık alanı küle çevirirken havadan ve karadan gerçekleştirilen çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde arazide çıkan yangına karadan ve havadan müdahale edildi.

Alınan bilgiye göre, Macarlar Mahallesi'nde ormana yakın kırsal alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 arazöz, 9 su ikmal aracı, 5 hizmet vasıtası, 5 helikopter, 5 uçak, 3 ilk müdahale aracı, 4 dozer, 2 greyder, 2 yer ekibi ve 105 personel sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde, arazide çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında, yaklaşık 50 hektarlık zirai ve mera arazisinde hasar oluştu.