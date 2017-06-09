Başkan açıkladı ! ''Teröristlerin hedefi bendim''

Terör örgütü PKK'lı teröristlerin aracına yönelik silahlı saldırı düzenlenen Batman'ın Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, "Olay evimin çıkışında oldu hedeflerinde benim olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık bir hafta önce bu yönde istihbari bilgi tarafıma iletilmişti." dedi. PKK'lı teröristlerin bugün düzenlediği saldırıda öğretmen Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu.

Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 11.00 sıralarında başkanlık makamına gittiği sırada özel aracına yönelik PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendiğini öğrendiğini, saldırının kendisine yönelik olduğunu söyledi. Avukat yeğeni Muhammed Işık'ın, kendi özel aracını kullandığını belirten Işık, makamda iş başı yaptıktan sonra özel aracına saldırı yapıldığı bilgisi geldiğini bildirdi.

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Evinin çıkışında yaklaşık 20 metre mesafede aracının silahla tarandığını öğrendiğini, saldırı sırasında öğretmenlerin de yer aldığı aracın da kurşunların hedefi olduğunu kaydeden Işık, şöyle devam etti: "Maalesef bir öğretmenimizi kaybettik, 2 öğretmen de yaralandı. Aracıma 10-15 mermi isabet etmiş. Aracı yeğenim kullanıyordu. Allah korumuş onu, yara almadan kurtuldu. Ancak aynı araç Bekirhan beldesindeki askeri noktasında bombalı bir saldırıda bulunuyor. Olay yerinde teröristin biri ölüyor, diğer ikisinin ise olay yerinden kaçtığı söyleniyor."

"Bu bir vahşettir"

Kendisine yönelik saldırı olabileceği yönünde bilgiler aldığını vurgulayan Işık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Olay evimin çıkışında oldu hedeflerinde benim olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yaklaşık bir hafta önce bu yönde istihbari bilgi tarafıma iletilmişti. Bu ramazanda, bu cuma gününde vahşi yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Bu bir vahşettir. Sivil insanımızı katletmenin ne faydasını görecekler."

Kozluk'ta 2 terör örgütü mensubu gaspettikleri araçla, Kozluk Belediye Başkanı'nın içinde olmadığı ve yakınının kullandığı özel araca yönelik silahlı saldırıda bulunmuş, saldırıda olay yerindeki bir başka araçta bulunan bir öğretmen hayatını kaybetmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı. Olay yerinden uzaklaşan araç, Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılmış, "dur" ihtarına uymayan teröristler, aracı infilak ettirmişti. Olay yerinde bulunan 2 asker ve bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren bir terörist etkisiz hale getirilmişti.