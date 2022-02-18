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  4. Başkent Ankara'da 6,5 TL'lik acı kuyruk kamerada

Başkent Ankara'da 6,5 TL'lik acı kuyruk kamerada

Başkent Ankara'da 6,5 TL'lik acı kuyruk kamerada

Hükümetin temel gıda ürünlerindeki 7 puanlık KDV oranı indirimi sonrasında 99 TL'den 92,5 TL'ye düşen ayçiçek yağı için vatandaşların oluşturduğu "acı kuyruk" böyle görüntülendi.

Gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1’e düşürülmesinin ardından TMO tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik ayçiçeğinin fiyatı 92,5 liraya düştü. 

6 lira 50 kuruşluk İndirim haberini duyan vatandaşlar Toprak Mahsulleri Ofisi'nin satış mağaçzalarına akın etti. 

Ankara Polatlı'da da TMO satış bayisi önünde vatandaşlar, dondurucu havaya rağmen indirimli fiyattan yağ alabilmek için uzun kuyruk oluşturdu. 

Etiketler kuyruk indirim kdv indirimi
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