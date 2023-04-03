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Başörtüsü makineye dolanan genç kadın hayatını kaybetti

Başörtüsü makineye dolanan genç kadın hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir reklam firmasının baskı atölyesinde çalışan 24 yaşındaki genç kadın, başörtüsünün baskı makinesine dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi’ndeki bir reklam firmasının baskı atölyesinde meydana geldi. Edanur C. baskı yaparken, başörtüsü baskı makinesine dolandı. Makineye sıkışan genç kızı gören diğer çalışanlar, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan C.’yi özel bir hastaneye götürdü. Edanur C., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, olayın ardından reklam atölyesinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. 

DHA

Etiketler kocaeli kartepe reklam firması baskı makinesi
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