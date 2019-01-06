Başsavcılık'tan Ukrayna'daki vahşetle ilgili açıklama

Başsavcılık açıklamasında, "Zeynep Hüsnübeyi ve Buket Yıldız adlı Türk vatandaşlarının Ukrayna'da yaşadıkları evde boğazları kesilerek öldürülmeleri olayına ilişkin Ukrayna adli makamlarınca başlatılan tahkikat kapsamında eylemi gerçekleştirdiği yönünde yeterli şüphe oluşan Hüsnü Can Çökmez adlı şahıs, 05.01.2019 günü saat 18.00 civarında İstanbul ili Pendik ilçesi sınırlarında bir mezarlıkta, üzerinde bir adet ses tabancası ve bir adet bıçak olduğu halde yakalanmıştır." hatırlatılması yapıldı.



Açıklamada, Durumun bildirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin yerel kolluk ekibi vasıtasıyla İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslimi sağlanmıştır. Türk vatandaşı olması sebebiyle Anayasamızın 38., Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin 6/1. ve Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu'nun 11/1-a. maddeleri uyarınca başka bir ülkeye iadesi mümkün olmayan şüpheli, yasal şartların varlığına istinaden gözaltına alınmıştır." denildi.



Açıklamada, "Konuyla ilgili olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne “gerekli birimlerle irtibat kurularak olayla ilgili tüm belgelerin temini, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda hükme bağlanan usullere göre şüphelinin teşhise elverişli fotoğraflarının çekilmesi, parmak, avuç içi ve vücut izlerinin temini, moleküler genetik incelemeye esas olmak üzere vücudundan kan ve saç örneği ile tırnaklarının alınması, müdafi huzurunda ifadesine başvurulması, süreç içinde ayrıca ortaya çıkacak delillerin de Cumhuriyet Başsavcılığımızla irtibat halinde toplanarak şüphelinin 06.01.2019 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmalar kapsamında şüphelinin Ukrayna'dan Türkiye'ye geldikten sonra iki ayrı şahsa toplam 4 adet bilgisayar mahiyetinde cihaz sattığı belirlenmiş, bu cihazlara el konularak incelemeye alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamaya şöyle devam edildi:

Emniyet ifadesinde susma hakkını kullanan şüpheli, 06.01.2019 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadesinde özetle 'eski kız arkadaşı olan ve Ukrayna'da eğitim gören Buket Yıldız'ı barışma teklifini reddettiği için yılbaşında Ukrayna'daki evine gidip boğazını keserek öldürdüğünü, aynı gün Buket'in ev arkadaşı olan Zeynep Hüsnübeyi de öldürdüğünü, evde bulunan 4 adet bilgisayarı da olaya hırsızlık süsü vermek amacıyla alıp Türkiye'ye getirerek sattığını' belirtmek suretiyle suçlamayı kabul etmiş ve aynı gün sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Canavarca Hisle Kasten Öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Soruşturma, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülmektedir.



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