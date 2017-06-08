Başsız cesedin kimliği dövmesinden tespit edildi

Adana'nın Ceyhan ilçesi Yılankale Korkar mevkisindeki ormanlık alanda iddiaya göre, Erhan Yılmaz, çocuklarıyla birlikte gezintiye çıktı. Köpeklerin sürekli havlaması dikkatini çeken Yılmaz, köpeklerin havladığı bölgeye gidince bir kısmı toprak üzerine çıkmış cesedi gördü ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, ceset yüzeye yakın gömüldüğü için sağ tarafı ve başı hayvanlar tarafından yendiği için sadece kemiklerinin kaldığını, sol tarafının ise gömülü kaldığı için çürümediğini tespit etti. Cesedin 50-55 gün önce gömüldüğünü belirleyen polis, kimlik çalışması için araştırma başlattı. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürüne talimat vererek özel ekip oluşturulmasını istedi. Talimat üzerine en iyi polislerden oluşturulan iki ekip, cinayeti aydınlatmak için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştı. Özel ekip önce parçalanmış ve kafası olmayan cesedin kimliğini belirlemek için kolları sıvadı.

SOL BİLEĞİNDEKİ 'SULTAN' DÖVMESİNDEN KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Ekip, cesedin kalan bölümünde yaptığı incelemede çok sayıda dövme olduğunu ve sol bileğinde "Sultan" yazılı dövme olduğunu belirledi. Polis, bunun üzerine Ceyhan'da dövme yapan iş yerlerini tek tek gezip dövmelerin fotoğraflarını göstererek, bu tür dövmeleri kimin yaptırdığını araştırdı. Dövmeciler, Yakup Çelik (28) isimli şahsın bu tür dövmeler yaptırdığını söyledi. Bunun üzerine polis, Yakup Çelik'i araştırıp ailesine ulaştı. Yakup Çelik'in kız kardeşi, cesedin sol bileğinde yıllar önce ölen annesi Sultan'ın isminin yazdığını gördü. Kadın, bu yazıyı görünce cesedinin kardeşi olduğunu teşhis etti. Yapılan detaylı otopsisinde Yakup Çelik'in tabanca ile vücudunun çeşitli yerlerinden 6 kez vurularak öldürüldüğünü, daha sonra da ormanlık alana götürülüp burada parçalara ayrıldığı ve gömüldüğü belirlendi. Polis, bu tespitlerin ardından cinayeti kimin işlediğine yoğunlaştı. Polis, ilk etapta Çelik'in yakın arkadaşlarını takibe aldı.

EN YAKIN 7 ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Polis, Çelik'in arkadaşlarını takibe aldığında en yakınındaki sürekli görüştüğü 7 arkadaşının cinayeti işlemiş olabileceği şüphesi ile onlar üzerinde yoğunlaştı. Kurulan özel ekip, Yakup Çelik'in ölmeden önce Canan B., Ahmet B., Kerem Adnan B., Lokman C., Savaş B., Ömer A. ve Erkan Y. ile sürekli görüştüğünü belirledi. Yapılan bu tespit üzerine zanlıların cep telefonları da takibe alındı. Yapılan teknik takip sonucunda zanlıların cinayetin işlendiği yere de gittiği belirlendi. Polis, yeterli delil topladıktan sonra bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel ekibin de başında olduğu yaklaşık 100 polis ile eş zamanlı olarak 7 adrese baskın yapıldı. Baskında polisin tespit ettiği 7 zanlı yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada 1 tabanca, 2 av tüfeği ve öldürülen şahsa ait eşyalar bulundu. Emniyete götürülen zanlıların ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.