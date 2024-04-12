Bayramda dehşet: İki kişinin cansız bedeni bulundu
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir apartman dairesinde 2 kişinin cansız bedeni bulundu. Aynı evde geçtiğimiz yıl da bir kişi ölü bulunmuştu.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evde 2 kişi ölü bulundu.
Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katındaki daireden yoğun koku gelmesi üzerine vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, girdikleri evde 2 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
Kimlikleri henüz belirlenemeyen bu kişilerin cenazeleri, olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili araştırma başlattı.
Aynı evde 2 Nisan 2023'te de kolonya içtikten sonra fenalaştığı iddia edilen bir kişinin ölü bulunduğu öğrenildi.
AA
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