Bebeğini fabrika bahçesine atan vicdansız annenin ifadesi ortaya çıktı

Uşak’ta doğum yaptıktan sonra yaklaşık 2 metreden bebeğini atarak kaçmaya çalışan anne S.Y., ekiplerce yakalanarak tutuklanırken talihsiz bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde bir fabrika çalışanı, bahçe duvarının arkasında yeni doğmuş bebek buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BEBEĞİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Yaklaşık 2 metre yükseklikten atıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar olduğu belirlenen bebek sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken ayrıca kafatasında kırık bulunan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AİLESİNDEN KORKTUĞU İÇİN GİZLEMİŞ

Olayla ilgili inceleme yapan jandarma ekipleri, fabrikada çalışan S.Y.’nin (23) doğum yaptığını ve elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını belirledi. Ekiplerce yakalanan S.Y., hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastaneden taburcu olduktan sonra gözaltına alınan S.Y., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Burada verdiği ifadede anne S.Y., hamileliğini ailesinden korktuğu için sakladığını belirtti. Bebeği saklamak amaçlı bahçeye koyduğunu, sonrasında oradan alacağını da sözlerine ekleyen S.Y., pişman olduğunu da aktardı. Anne S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)