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Belediye başkanına cinsel saldırıdan hapis cezası

Belediye başkanına cinsel saldırıdan hapis cezası
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Zonguldak'ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş (51), belediye çalışanı D.K.'ye (32) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş’a ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verildi. Bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı D.K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında ‘Cinsel taciz, sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlamalarından dava açıldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Demirtaş, D. K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile taraf avukatları katıldı. Suçlamaların siyasi kumpas olduğunu öne süren Başkan Demirtaş, “Madem böyle bir ses kaydı D. K.’nin elinde vardı, neden 1-1,5 sene kadar bekledi. Bu bahsetmiş olduğum süreç boyunca da katılan benimle iletişim kurmaya devam etti, benim doğum günümü kutladı ve ayrıca 2014 yılından itibaren katılanın ilaç tedavi masraflarını da kendi şahsım olarak ben üstlenmekteydim. Suçsuzum, beraatime dair karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

BİRDEN FAZLA KEZ TACİZ İDDİASI

Söz verilen D. K. şikayetinin devam ettiğini söylerken, avukatı ise şöyle konuştu:

“Sanığın atılı eylemi tek bir eylem değildir. Müvekkilim işe girdikten sonra sürekli olarak bu eylemlere maruz kalmıştır. Ancak delillendirebildiğimiz tek bir eylem olduğu için yargılama bu eylem üzerinden devam etmiştir. Bu sebeple süreklik arz eden sanığın bu davranışlarına ilişkin müvekkilimin soruşturma aşamasında, sanık tarafından uğradığı diğer olayları da anlatmış olabilir. Bu herhangi bir delil niteliğinde değildir.”

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına davayı takip eden avukat, “Sanık lehine beyanda bulunan tanıklar halihazırda belediyede çalışan kişilerdir. Tüm bu gerekçelerle sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

HAPİS CEZASI

Hakim, Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ gerekçesiyle artırım ve ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ göz önüne alınarak indirim uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı. Ancak taciz cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DHA

Etiketler Zonguldak gülüç belediye başkanı mustafa demirtaş cinsel saldırı cinsel taciz
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