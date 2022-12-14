Belediyede staj yapan genç kızın feci ölümü

İstanbul Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki genç kız, belediye binasının çatısından düşerek hayatını kaybetti. Stajyer genç kızın intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Feci olay saat 12.30 sıralarında Şişli Belediye binasında meydana geldi. Belediyede staj gören Emine S., yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından aşağı düştü. Olayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İNTİHAR ETMİŞ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalede Emine S.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen genç kızın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA