Beyoğlu'ndaki büyük çatışmanın nedeni ortaya çıktı

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Fitil Sokak’taki esnaflar, bir süredir köşe başlarına konuşlanan bazı kişilerden rahatsızlık duyuyordu. Çünkü bu kişiler torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satan kişilerdi.

Bir süredir aralarında uyuşturucu satmamaları konusunda esnafla tartışma yaşanıyordu. Önceki gün de sokak başlarına konuşlanmışlar ve uyuşturucu satıyorlardı. Sokakta oto tamirhanesi bulunan Fırat Açılmış, Batmanlı Orhan olarak bilinen Orhan Demir’i uyuşturucu satmamaları konusunda uyardı. Aralarında tartışma çıktı. Batmanlı Orhan, kendilerine karışmamalarını istedikleri yerde uyuşturucu satabileceklerini söyleyerek mahalleden ayrıldı.

ESNAFI TEHDİT ETMİŞ

Batmanlı Orhan Demir, akşam 18.15 sıralarında adamlarını toplayarak sokağa girdi ve esnafı kendilerine karışmamaları yönünde tehdit etmeye başladı. Bu tehdide aynı sokakta bilgisayar tamircisi Ertuğrul Karakuş(31) tepki gösterdi.

Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahlar çekildi. Karşılıklı ateşte Karakuş ve Demir yaralandı. Çatışmanın başlamasıyla birlikte Demir’le birlikte gelen adamları da rastgele esnaflara ateş açmaya başladı. Esnaf dükkanında misafir olarak bulunan Abdurrahman İçil ve oto kaporta tamircisi Fırat Açılmış’ta bacağından yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans geldi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Ertuğrul Karakuş başına aldığı kurşun darbesi nedeniyle tedavi altına alındığı Şişli Etfal Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Hastanede tedavisi devam eden torbacı Orhan Demir polis tarafından gözetim altına alındı.

Polisin ifadesini aldığı Fırat Açılmış, “Mahallede uyuşturucu satıyorlardı. Satmamaları konusunda kendilerini uyardık. Aramızda birkaç gündür tartışmalar yaşanıyordu. Batmanlı Orhan’la gündüz bu nedenle tartıştık. Akşam saatlerinde adamlarını toplayıp mahalleye geldi. Olay yaşandı. Beni bacağımdan vurdular” dedi.

Olay yerinde bulunan Baretta tabanca incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin de dahil olduğu soruşturmada saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.