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  4. 10 Mayıs 2020 17:49

Beyzbol sopalı dehşet! Çıplak görüntülerini paylaştılar

Elazığ'da, husumetli oldukları kişiye beyzbol sopasıyla saldırıp, çıplak görüntülerini internette yayınlayan ve parasını gasp eden 8 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Beyzbol sopalı dehşet! Çıplak görüntülerini paylaştılar
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Elazığ’da 8 kişi, 30 Nisan günü husumetli oldukları kişiyi zorla minibüs bindirerek beyzbol sopaları ve silah kabzasıyla dövdü. Ayrıca çıplak görüntülerini de çektikleri kişinin 570 lirasını gasbeden şüpheliler, çektikleri görüntüleri de sosyal medyada yayınladı. Şüpheliler, ardından da dövdükleri kişiyi bırakarak kayıplara karıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, yaptıkları incelemede olaya karışan 8 şüpheliyi tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde pompalı tüfek ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

DHA

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