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Bingöl'de korkunç kaza: 14 kişi yaralandı

Bingöl'de korkunç kaza: 14 kişi yaralandı
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Bingöl'de özel halk otobüsü ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bingöl-Muş kara yolunda meydana geldi. R.G.'nin kullandığı 12 M ... plakalı özel halk otobüsü ile Y.A. yönetimindeki 12 D ... plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

 Kazada her iki araçtaki 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Etiketler kaza bingöl bingölde kaza
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