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İYİ Parti'de Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez Grup Başkanvekili seçildi

İYİ Parti'de Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez Grup Başkanvekili seçildi
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İYİ Parti Grup Başkanvekilliklerine Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez seçildi.

İyi Parti Grup Başkanlığı’nda Grup Başkanvekillikleri için seçim yapıldı. İYİ Parti Afyonkarahisar milletvekili Hakan Şeref Olgun konu ile ilgili açıklama yaptı. Olgun, “Partimizin boş bulunan iki Grup Başkanvekilliği için seçim yapıldı. İYİ Parti Başkanı başkanlığında toplanan İYİ parti Grubunda iki adayımız vardı. Sonuç olarak İstanbul milletvekilimiz Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu ve Balıkesir milletvekili Turhan Çömez Grup Başkanvekilliklerine seçilmiştir” dedi.

Etiketler iyi parti grup Buğra Kavuncu
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