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Bingöl'de korkutan deprem

Bingöl'de korkutan deprem
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AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Etiketler deprem bingöl bingölde deprem
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