Bingöl'de korkutan deprem
AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD tarafından açıklanan bilgiye göre, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 28, 2023
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Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Genç (Bingöl)
Tarih:2023-07-28
Saat:20:38:56 TSİ
Enlem:38.509 N
Boylam:40.266 E
Derinlik:21.28 km
Detay:https://t.co/Xju4fmuXIZ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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