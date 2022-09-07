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Bir ev sahibi - kiracı cinayeti daha!

Bir ev sahibi - kiracı cinayeti daha!

Batman'da bir kiracı, ev sahibini silahla vurarak öldürdü.

Batman'da bir ev sahibi, kiracısı tarafından silahla öldürüldü. Dün gece Körik Mahallesi’nde iş insanı S.Ö. (60) ile kiracısı olduğu öğrenilen V. R. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V. R. tabancayla S.Ö.’e ateş açtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde S.Ö.’in hayatını kaybettiği belirlendi. V. R, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Etiketler kiracı ev sahibi cinayet
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